Etats-Unis : les trottinettes électriques ont fait des centaines de blessés depuis fin 2017

Selon une organisation de défense des consommateurs, au moins 1.500 personnes ont été soignées après des accidents survenus en trottinette électrique aux Etats-Unis depuis fin 2017.

Consumer Reports, une organisation de défense des consommateurs américaines, a dénombré 1.542 cas de soins d'urgences pour des blessures liées aux trottinettes électrique depuis fin 2017, date du début de l'engouement pour ce mode de transport. Des chiffres obtenus auprès de 110 hôpitaux et 5 services d'urgences répartis dans 47 villes américaines où sont présentes les trottinettes en libre-service d'au moins un des deux plus gros noms du secteur : Bird et Lime.

Selon l’association, les blessures sont souvent des traumatismes crâniens, des fractures du nez ou de l'avant-bras. Les usagers sont encouragés par les loueurs à porter des casques mais il n'y pas de cadre légal contraignant.

Des données sous-évaluées

Les trottinettes à louer via un smartphone sont devenues un mode de transport très en vogue dans de nombreux pays, dont la France. Mais elles apportent aussi leur lot de dangers, que ce soit sur la route ou sur les trottoirs. Cette semaine, selon la presse locale, un étudiant irlandais de 21 ans est mort après avoir été percuté sur sa trottinette par une voiture à Austin (Texas, sud), où il se trouvait dans le cadre d'un programme d'échange universitaire.

L’association, qui édite un magazine sur les questions de consommation, précise que ces chiffres, basés sur des statistiques hospitalières et des services de police, ne sont pas exhaustifs et n'incluent pas quatre décès liés à des trottinettes électriques et rapportés par la presse.

Consumer Reports affirme également que beaucoup de professionnels lui ont indiqué que les chiffres étaient forcément sous-évalués car les hôpitaux, pompiers ou policiers ne précisent pas forcément dans les dossiers si la victime était sur une trottinette. Ainsi, plus de la moitié des services contactés n'avaient pas de données détaillées. Pas moyen non plus de calculer le taux d'incidents par rapport à la distance parcourue, ce qui permettrait de comparer la dangerosité de la trottinette à d'autres modes de transport, comme le vélo par exemple.

Les vendeurs de trottinettes nuancent les résultats

Dans une déclaration écrite, Paul White, directeur de la sécurité chez Bird, a indiqué que ces chiffres manquaient de contexte et ne prenaient pas en compte le fait que les trottinettes réduisaient le trafic automobile. "Conduire est bien plus meurtrier pour tout le monde, comme le montrent les 6.000 piétons tués sur les routes américaines en 2017", a-t-il estimé. "Nous sommes fiers de proposer une alternative de transport qui permet d'éviter la voiture, non seulement pour réduire la mortalité sur les routes mais aussi pour contribuer à aider le climat, et (ainsi) aider les villes à aller vers un avenir plus sûr et plus connecté pour nous tous", a-t-il encore assuré.

Les startups américaines Bird et Lime ont cru rapidement, aux Etats-Unis et ailleurs. Sur le marché américain, Spin (Ford), Skip et les compagnies de réservation de voiture avec chauffeur Lyft ou Uber sont également présentes.