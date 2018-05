Escherichia coli : quelle est cette bactérie qui a fait un mort aux Etats-Unis ?

Escherichia coli… Ce nom barbare évoque une bactérie. La dernière fois qu’elle a fait parler d’elle en France, c’était en 2005, avec 69 cas d’intoxications. Mais cette bactérie existe sous plusieurs formes. Elles ne sont pas toutes dangereuses pour l’homme. Simon Le Hello, co-responsable du Centre national de référence des Escherichia coli à l’Institut Pasteur (Paris) explique que E.coli est présente dans l’environnement, dans l’intestin de tous les mammifères. Cette bactérie fait partie de la flore digestive normale, cependant il y a certaines formes de E. coli qui sont très pathogènes pour l’homme. On les trouve principalement dans l’intestin des bovins.

Si les règles sanitaires ne sont pas respectées lors de l’abattage et de la transformation, la bactérie présente dans ces bovins peut passer dans la viande. Le lait aussi peut être contaminé par les pies de la vache. Enfin, les légumes peuvent être touchés, s’ils entrent en contact avec des matières fécales bovines, via l’épandage. Manger un aliment contaminé provoque alors une intoxication qui se traduit par des diarrhées. A partir du moment où il y a du sang dans les selles, il faut consulter un médecin.

Pour éviter tout risque de contamination, il est conseillé de laver les crudités, de cuire la viande à cœur et d’éviter le fromage au lait cru. En particulier chez les femmes enceintes, les personnes âgés, et les jeunes enfants qui sont plus fragiles.