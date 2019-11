Enquête de Santé : la vérité sur les vaccins

Affaire du vaccin contre l’hépatite B, fiasco de la campagne contre la grippe H1N1, présence d’aluminium, risques d’effets secondaires graves… Depuis plusieurs décennies, une série de crises a renforcé la défiance des Français à l’égard de la vaccination. "La vérité sur les vaccins", une Enquête de Santé diffusée ce soir à 20h50 sur France 5.

Au pays de Pasteur, 1/3 de la population estime que les vaccins ne sont pas sûrs. C’est donc par la contrainte que la ministre de la Santé a choisi de faire entendre raison aux plus sceptiques. 11 vaccins sont désormais obligatoires pour les nourrissons et bientôt, peut-être, celui contre la grippe saisonnière pour les soignants.

Mais des voix s’élèvent contre cette extension de l’obligation vaccinale. Des victimes, mais aussi des médecins et des chercheurs dénoncent le manque de données suffisantes pour garantir la sécurité des vaccins et affirment que le nombre d’accidents serait largement sous-evalué. Les bénéfices des vaccins, eux aussi, sont contestés. Pourquoi continuer à se faire vacciner contre des maladies qui ont presque disparu en France ?



Le débat sur la vaccination fait rage et polarise l’opinion publique. D’un côté, les messages rassurants des autorités de santé et des laboratoires pharmaceutiques. De l’autre, des témoignages inquiétants sur les risques d’effets secondaires graves. Des vies qui basculent, quelques heures après l’injection un vaccin. Quels sont les risques réels et ceux qui relèvent du fantasme ? Quelles réalités scientifiques se cachent derrière les peurs ? Combien de vies sont sauvées chaque année en France grâce à la vaccination ? Pour que la confiance revienne, il est peut-être temps d’oser poser les questions qui dérangent.

Le documentaire « Vaccins en quête de transparence » réalisé par Magali Cotard sera suivi d’un débat animé par Marina Carrère d’Encausse, Philippe Charlier et Emma Strack. "La vérité sur les vaccins", une Enquête de Santé diffusée ce soir à 20h50 sur France 5.

