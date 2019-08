En Inde, des médecins retirent 526 dents de la bouche d’un enfant !

En Inde, un petit garçon de 7 ans souffrait d'un odontome composé, une forme très rare de tumeur des tissus dentaires.

Normalement, un adulte a 32 dents dans la bouche. L’enfant, lui, en avait 16 fois plus ! Les médecins de l’hôpital de Chennai, dans l’Est de l’Inde, n’avaient jamais vu un tel cas. Il y a un mois, le jeune garçon est venu consulter pour des douleurs dans la mâchoire. Sa joue était gonflée.

Un sac rempli de « petites dents » sous la mâchoire

A l'hôpital, l’enfant passe plusieurs examens dont une radio de la bouche. Les médecins font alors une étonnante découverte : un sac, rempli de petites dents, a poussé sous la mâchoire. C’est cette excroissance qui a provoqué les douleurs et les gonflements.

Pour retirer toutes les dents, une intervention chirurgicale de plus de 5 heures, sous anesthésie générale, est nécessaire. C’est à ce moment-là seulement que les médecins ont pu compter le nombre exact de dents : 526 en tout allant de 0,1 millimètre à 15 millimètres. Après l’intervention, l’enfant n’avait plus que 21 dents et était en bonne santé.

Une maladie inexpliquée

L’odontome composé est une maladie très rare. Les médecins ne savent pas exactement pourquoi elle a touché le jeune Indien. Ils évoquent une possible origine génétique ou des causes environnementales comme des radiations.