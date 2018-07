Dons de sang : il y a urgence, les stocks s'épuisent

À Paris, depuis le début de la Coupe du monde de foot, les dons de sang se font rares. Habituellement, une centaine de Français se rend chaque jour sur ce site mobile de l'Établissement français du sang (EFS) installé place de la Bastille. Depuis un mois, ils sont presque deux fois moins. La plupart des dons sont réalisés par des donneurs réguliers. "Ça ne coûte rien et c'est utile", affirme l'une d'elles.

Foot, chaleur et vacances

Ce message a été en partie éclipsé par le Mondial, et les fortes chaleurs n'ont rien arrangé. "On essaye d'attirer les gens avec notre chapiteau, mais ce n'est pas facile. Il y a pas mal de touristes qui ne font que passer, et puis un match de la Coupe du monde il y a quelques jours", explique Daniel Rakoto, un agent d'accueil de l'EFS. Chaque année, la période estivale et ses départs en vacances compliquent les collectes de sang. Alors que, tous les ans, un million de patients ont besoin d'une transfusion sanguine.

