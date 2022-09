Maé est un petit garçon d’un peu plus d’un an. Atteint d’une maladie métabolique héréditaire très rare, le seul moyen de le sauver est une greffe de foie. Et c’est Joey, son papa de 26 ans, qui lui a donné un bout du sien. L’opération, délicate et relativement rare, a eu lieu l'été dernier à Marseille. "Envoyé spécial" raconte le combat de deux familles pour sauver l’un des leurs, avant, pendant et après une greffe d'organe.

Plus de 26 000 personnes en attente de greffe en France

Dans le Loir-et-Cher, c’est entre deux sœurs que va se faire la transplantation. Martine, 62 ans, va donner à sa sœur Muriel, 63 ans, son rein pour la guérir. Dix pour cent des Français souffrent d'une insuffisance rénale, et seize pour cent des greffes de rein sont issues de donneurs vivants. Plus de 26 000 malades sont en attente de greffe en France, et chaque année, le manque de greffons coûte la vie à 600 personnes.

Un reportage de Floriane Chaume, Benjamin Chabeau, Nicolas Bellemon, Cédric Fourre et Alexandre Amaral pour Cover Films diffusé dans "Envoyé spécial" le 29 septembre 2022.

