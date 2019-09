La cornée est le seul tissu transparent du corps… Sa structure, si régulière, laisse passer la lumière. Mais s’il est endommagé, on peut perdre la vue. Une solution existe : la greffe

Qu'est ce que la cornée ?

La cornée est un peu le hublot de l’oeil, située juste devant l’iris. D’un diamètre moyen de 11 millimètres, la cornée est constituée de 3 structures principales. C’est d’ailleurs pour cela qu’autrefois elle était appelée “tunique cornée”, par analogie aux vêtements qui se superposent.

En surface, on trouve l’épithélium, 50 micromètres à peine. Juste dessous et 10 fois plus épais, le stroma. Et enfin à la base, l’endothélium. Si la cornée est capable d’encaisser des chocs “modérés” c’est grâce aux fibres de collagène, très régulièrement organisées, qui composent le stroma et lui confèrent résistance et élasticité.

Greffe de cornée : comment se passe le prélèvement ?

Parfois la cornée peut être opacifiée ou déformée et donc entraîner une baisse de l'acuité visuelle... C'est la conséquence de certaines affections comme la dystrophie bulleuse, la kératite infectieuse ou le kératocône. Dans ce cas, le traitement proposé peut être la greffe de cornée.

Pour le besoin des greffes, la cornée est prélevée sur un donneur décédé. Un geste réalisé par les équipes médicales dans le respect du défunt.

Cornée : des contrôles avant la greffe

A l’inverse des organes vitaux comme le coeur ou les poumons, la cornée peut être conservée pendant un mois avant d’être greffée.

Une fois prélevé, elle est envoyée dans une banque de tissus : la Banque Française des Yeux, une association reconnue d’utilité publique depuis plus de 60 ans.

Greffe de cornée : comment se déroule l'opération ?

4 928 greffes de cornée ont été réalisées en 2017 pour différentes indications… Parfois cette intervention peut être aussi nécessaire à la suite d’une complication de la chirurgie de la cataracte.

Tout repose sur le don de cornée, un acte de générosité et de solidarité. En France, nous avons besoin de 8.000 cornées pour subvenir aux besoins de la population. Pour obtenir toutes les informations, sur le don de tissu et le don d’organes, rendez-vous sur le site www.dondorganes.fr