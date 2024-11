Greffe : un petit garçon de 3 ans a été sauvé grâce à un don d’organe

Côme a été greffé d’un foie après dix-sept mois d’attente. À trois ans, il a reçu un don d’organe qui lui a sauvé la vie.

Aujourd’hui, plus rien n’empêche Côme de vivre sa vie. Après dix-sept mois d’une insoutenable attente, le petit garçon de trois ans a enfin reçu une greffe de foie. "C’est une renaissance, sa vie n’est plus en jeu", se réjouit sa maman. Les équipes du 20 Heures avaient rencontré Côme en juin dernier. Son teint était jaune et son ventre gonflé. Pour combattre une maladie qui attaquait alors son foie, le petit garçon devait avaler plus de 20 médicaments par jour. Sa vie était suspendue à un don.

Un foie nécrosé

Le don est "venu du ciel", comme l’indique Côme. En effet, le donneur anonyme est décédé. Après près de dix heures d’opération et une semaine de réanimation, Côme a été sauvé. Et ce fut moins une. Après la greffe, les examens ont révélé que le foie du petit garçon était nécrosé à plus de 80%.

