Greffe : le don d'organes, un geste que l'on peut faire de son vivant

Mardi 2 octobre, l'Agence de biomédecine lance une campagne de sensibilisation au don d'organes. L'équipe de France 3 est allée à la rencontre d'une famille concernée. Quoi de plus banal qu'une grand-mère qui s'occupe de son petit-fils après l'école ? Pourtant, ce petit garçon est presque un miracle de la science et de l'amour. Il y a dix ans, Annick Borrull a donné un de ses reins à sa fille Sonia qui a pu ensuite donner naissance à Camille. Le parcours familial a été douloureux. À 9 ans, Sonia souffre d'une grave inflammation des reins et doit subir un lourd traitement à la cortisone. En 2006, son état s'aggrave brutalement. Elle a le choix entre la dialyse à vie et la greffe. Sa mère avait pris sa décision depuis longtemps et n'avait qu'une seule crainte : que l'hôpital lui dise "on ne peut pas aller plus loin", se souvient-elle.

La greffe lui a permis d'avoir un enfant

Sonia Stamenkovic, elle, a eu peur pour sa mère. "Quand on s'est retrouvé à l'hôpital la veille de la greffe, j'ai eu très peur, et le matin aussi", confie-t-elle. Après cinq ans de suivi médical soutenu, cette greffe lui a permis d'avoir un bébé. Mère et fille avaient une relation fusionnelle avant la greffe mais aujourd'hui elles sont plus indépendantes. "J’ai appris à être dans la bonne distance dans notre relation pour qu'elle ne se sente pas redevable", explique Annick Borrul.

