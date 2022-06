Don d’organes : au cœur d’une course pour la vie avec le photoreportage primé d’Antoine Wdowczynski

Le 19e lauréat du grand prix Paris Match du photoreportage étudiant Antoine Wdowczynski a voulu montrer la réalité et l’intensité de cette course contre la montre que rencontrent chaque jour ceux qui permettent le don et la greffe d’organes en France. Le jeune photoreporter a pu suivre pendant deux journées le parcours d’un chirurgien transplanteur de l’hôpital Foch, du prélèvement à la greffe d’organes en passant par le transport, qui constitue une véritable course pour la vie.

Dédramatiser le don d’organes

Interrogé sur ce choix d’un sujet aussi intense pour son reportage, le jeune photojournaliste répond : "J’aime bien tout ce qui est tabou et essayer de le révéler. Le don d’organes, le fait que ce soit tabou, que peu de gens en parlent, j’ai voulu dédramatiser".



Des médecins en passant par les chauffeurs, mais également les infirmiers ou les escortes, Antoine Wdowczynski a voulu "mettre sur un piédestal toute cette chaîne du don d’organe" qui permet chaque année des milliers de transplantations.