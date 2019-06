Don d’organes : 25 000 personnes en attente

Plus de 6 000 greffes d'organes ont lieu tous les ans. Un nombre insuffisant, car 25 000 personnes sont toujours en attente d'un don. Le rein est l'organe le plus greffé. Il est suivi par le foie et le cœur. Chaque Français est considéré par principe comme donneur d'organes. Il n'y a aucune limite d'âge et nul besoin d'une carte. Seule condition : de son vivant, le donneur doit appartenir à la famille du malade ou avoir un lien affectif étroit et stable avec lui depuis au moins deux ans.

Au moins 29% des Français refusent de donner

Si vous ne souhaitez pas donner, il faut le faire savoir clairement à vos proches par un courrier écrit ou s'inscrire sur le registre national des refus. 29% des Français ont choisi cette option. En France, plus de 60 000 personnes vivent grâce à une greffe d'organes.

