Déserts médicaux : quelles solutions ?

Une pratique pour remédier aux déserts médicaux, celle du regroupement des médecins : "Ce sont les fameuses maisons de santé, qui se sont largement développées ces dernières années : 20 en 2008, et il y en a plus de 900 aujourd'hui", explique Anthony Jolly sur le plateau de France 2. Le principe ? Les professionnels de santé se regroupent dans un seul et même endroit, souvent en zone rurale. "Par exemple dans le Vaucluse, précise le journaliste, où 3 cardiologues travaillent dans le même cabinet. Avantage pour les patients : un médecin présent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7".

Des médecins retraités à la rescousse

Autre solution : demander de l'aide aux médecins retraités. "C'est le choix qu'a fait la ville de Laval, en Mayenne, poursuit le journaliste. Là-bas, près de 10 000 personnes n'étaient pas correctement suivies à cause de la pénurie de médecins. Depuis le mois de juin, 12 médecins retraités donnent régulièrement des consultations, avec le renfort de jeunes internes, pas encore diplômés". Un projet unique en France, et c'est une réussite, puisque le cabinet tourne à une moyenne de 50 consultations par jour. Autre solution soutenue par le gouvernement, la télémédecine, les consultations à distance.

Le JT

Les autres sujets du JT