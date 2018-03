Craquements de doigts : un mystère enfin résolu !

Des chercheurs ont découvert que le bruit provoqué par les craquements de doigts provient de l’éclatement de micro-bulles présentes dans les articulations.

Mais d’où vient donc le petit bruit énervant provoqué par les craquements de doigts ? Cette question a priori anodine est source de débats au sein de la communauté scientifique depuis plus de 60 ans. Mais des chercheurs de l’Ecole polytechnique et de l’université de Stanford, qui publient le 28 mars une étude dans la revue Scientific Reports, ont trouvé la réponse. Le "crac" provient en fait de l’éclatement de microscopiques bulles présentes dans le liquide de l’articulation des doigts.

"L’éclatement d’une seule de ces bulles est suffisant pour produire le bruit"

Cette hypothèse avait déjà été formulée en 1971 par le Dr Unsworth, mais elle avait vite été remise en question. D’autres chercheurs avançaient en effet qu’après un craquement de doigts, il restait des bulles dans le liquide des articulations. Ce qui, selon eux, invalidait l’hypothèse selon laquelle c’était l’éclatement de ces bulles qui était à l’origine du "crac". Puis, en 2015, une nouvelle étude avait argué que ce bruit venait en fait de la formation même des bulles.

Faire craquer ses doigts donne-t-il de l'arthrose ? Chronique de Benoît Thevenet diffusée le 3 février 2016.

Mais les chercheurs de Polytechnique et de Stanford ont tranché : "L’éclatement d’une seule de ces bulles est suffisant pour produire le bruit", a expliqué à l’AFP le Pr Abdul Barakat, qui a participé à l'étude. C’est la première fois qu’une recherche sur le sujet se base sur un modèle mathématique : jusqu’à présent, les chercheurs avaient uniquement travaillé par observation. "Après la rédaction de cette étude, ma fille a elle-même essayé, et maintenant, elle fait craquer ses doigts", a confié le Pr Barakat, lui-même amateur de cette pratique. Une habitude qui ne l’inquiète pas plus que ça : contrairement à la rumeur, cela ne provoque pas d’arthrite !