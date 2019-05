Colorées et graphiques : les prothèses prennent un coup de jeune

Pourquoi choisirait-on forcément une prothèse couleur chair ? Quitte à assumer leur handicap, certains patients arborent désormais fièrement des prothèses personnalisées très colorées. Ce, grâce à des entreprises comme celle que nous avons visité dans le Finistère. Gothique, japonisante ou décorée de vraies feuilles d’arbres japonais, la prothèse s’y assaisonne à tous les goûts !

Lire aussi: Articulations : vivre avec une prothèse

En la personnalisant, le patient affiche son identité. Il prend aussi le risque d’attirer les regards, pour mieux les défier peut-être. Renversé par une voiture il y a 29 ans, Jean-François a choisi l’humour pour se représenter. Il arbore une prothèse décorée de la toile de Spider man. "On est des super héros. On est amputés mais on a la forme. Je suis fier de ma prothèse elle est trop belle", se réjouit-il.

"C’est vraiment ma jambe"

Evelyne, elle, a été amputée il y a 12 ans après une infection nosocomiale. Elle assume son handicap sans complexe. "Je n’ai plus du tout un regard particulier par rapport à un appareillage, c’est vraiment ma jambe", assure-t-elle. Elle a choisi le motif "marinière", pour rappeler son amour pour la mer. Les tissus agrémentés de motifs sont comme agglomérés à la prothèse, le technicien fait couler une résine qui vient imprégner le motif sur la coque de la future prothèse.

En France, de plus en plus de prothésistes proposent à leurs patients la possibilité de personnaliser leurs jambes ou leurs bras mécaniques. Ce service n’est pas pris en charge par la Sécurité sociale. A travers ces tatouages éphémères, la prothèse devient un moyen d’expression et permet à leur propriétaire de délivrer ainsi une autre vision du handicap.