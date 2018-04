Béziers : 16 heures sans battement de cœur

C'est un miraculé de 53 ans, en convalescence à l'hôpital de Montpellier (Hérault) : un patient revenu à la vie après 16 heures d'arrêt cardiaque. L'histoire est à peine croyable : lundi 12 mars dernier, l'homme est découvert inanimé à Béziers, allongé sur les bords d'un cours d'eau. Sa température a chuté à seulement 22°C. Son coeur cesse de battre.

L'hypothermie lui a sauvé la vie

Les pompiers puis les médecins vont alors pratiquer plus de 8 heures de massage cardiaque. Ce n'est qu'admis à l'hôpital que le patient va être réanimé, grâce à une machine qui pompe et réchauffe son sang hors de son coeur. À 32°C, son coeur est enfin relancé par un électrochoc. Selon le chef du service de réanimation, c'est grâce à son état d'hypothermie que le patient a pu revenir à la vie. Une prouesse médicale qui doit aussi beaucoup à la persévérance des soignants. Plus étonnant encore : le patient ne semble avoir gardé aucune séquelle de sa mésaventure, seulement quelques côtes cassées suite au massage cardiaque. Un cas d'école sans précédent dans l'histoire de la médecine française.

