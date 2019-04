Arrêt cardiaque : des applications pour sauver des vies

Un smartphone n'est pas qu'un gadget, il peut sauver une vie. Certaines applications permettent à leur propriétaire de venir en aide à une personne qui fait un arrêt cardiaque. C'est le cas de SAUV Life, qui vous géolocalise et vous envoie une notification en cas d'arrêt cardiaque à proximité. Ensuite, si vous n'avez pas votre brevet de secouriste ou que vous avez besoin d'aide pour réaliser le massage cardiaque, une personne du Samu mise en relation via l'application vous guide par téléphone.

Moins de 5% de survie en arrêt cardiaque en France

Avec Staying Alive, c'est "le même principe, selon la journaliste Frédérique Prabonnaud sur le plateau du 13 Heures de France 2. On vous alerte en cas d'arrêt cardiaque à proximité, mais il faut avoir une formation aux premiers gestes de secours. Elle recense aussi les défibrillateurs installés en France. La Croix-Rouge a aussi son application et vous dit quoi faire par exemple devant une personne qui a perdu connaissance." En France, on est à moins de 5% de taux de survie en arrêt cardiaque.

Le JT

Les autres sujets du JT