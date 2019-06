Après une morsure, son doigt enfle comme un ballon de baudruche

Austin McGee a failli perdre son index à cause d’une morsure de crotale. En moins d’une semaine, la cloque était devenue noire et extrêmement douloureuse.

Il était seulement parti couper du bois… mais il a rencontré un crotale en colère. Austin McGee, un jeune Américain, a failli perdre son index gauche à cause d'une morsure, rapporte le Daily Mail. En quelques jours, son doigt a gonflé de manière impressionnante, jusqu’à ressembler à un ballon de baudruche.

La cloque était devenue noire

Le jeune homme n’a pas immédiatement pris conscience de l’importance de sa blessure, et a tardé à consulter. Très vite, une cloque s’est formée, et a grandi de jour en jour. A tel point qu’Andy s’est vu dans l’obligation de se rendre à l’hôpital Saint Thomas de Nashville. Sur place, les médecins ont drainé le liquide contenu dans la cloque, qui était devenue noire.

© Austin McGee sur Facebook

Les deux semaines suivantes, la peau autour de la zone de morsure a commencé à peler. Aujourd’hui, son index est entièrement noir mais les médecins ont réussi à lui épargner l’amputation. Son index ne sera toutefois pas guéri avant au moins six mois. "C’était un accident bizarre. Je n’aurais jamais cru qu’une morsure de crotale pouvait causer de tels dégâts" a raconté l’homme à la chaîne américaine WZTV. La photo de son doigt, partagée sur Facebook, a été partagée plus de 22.000 fois.

Ne surtout pas aspirer le venin

Les morsures de serpents à sonnette sont venimeuses, mais ceux-ci ne mordent pas les humains s’ils ne sentent pas menacés. Une personne mordue peut souffrir de plusieurs symptômes, parmi lesquels des saignements, des difficultés pour respirer, des troubles de la vision ou un engourdissement. De manière exceptionnelle, la victime peut subir un choc anaphylactique.

D’après les médecins qui ont soigné Austin, le jeune homme a été mordu par un bébé crotale des bois. Ces jeunes serpents sont en effet plus silencieux que leurs parents. Mais ils sont tout aussi venimeux.

En cas de morsure de serpent, il faut impérativement appeler les secours et suivre leurs instructions. En attendant, il ne faut surtout pas aspirer le venin. Enlevez tout bijou ou accessoire susceptible d’enserrer la zone mordue, et ne bandez surtout pas la plaie. Si possible, désinfectez-la avec un antiseptique ou du savon, mais pas avec de l'alcool ou de l'éther, qui disséminent le venin. Oubliez les kits anti-venin. Ils n'ont jamais démontré leur efficacité et pourraient en revanche retarder une prise en charge adaptée. Enfin, notez qu’en cas de douleur, les anti-inflammatoires et l'aspirine sont à proscrire, car ils augmentent le risque de saignement.