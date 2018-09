Appels d\'urgence : Epinal teste une plateforme unique

Si vous composez le 15, vous tombez généralement sur le SAMU. Si vous appelez le 18, ce sont les pompiers qui répondent. Mais au SAMU d'Epinal, ces deux entités sont rassemblées dans une salle commune et les appels sont traités de manière indifférenciée par l'une ou l'autre équipe. Ensuite, chaque entité, que ce soit les pompiers ou le SAMU, garde ses missions propres de suivi d'intervention.

L'objectif est de gagner en efficacité et pouvoir répondre à plus d'appels en simultané. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, n'exclut pas l'idée de regrouper les numéros d'urgence sur une plateforme unique. Un rapport sur le sujet est actuellement en cours et devrait être dévoilé d'ici la fin de l'année par le gouvernement.