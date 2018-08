Alcool : boire un verre par jour est dangereux pour la santé

Le traditionnel petit verre de vin serait finalement mauvais pour la santé, et ce dès les premières gorgées. Les scientifiques de la revue The Lancet l'affirment : boire, ne serait-ce qu'un verre par jour pendant un an, augmente de 0.5% le risque de maladies. "Je vais arrêter de ritualiser le verre de vin rouge que je prends le soir", réagit une passante.

100 000 morts chaque année dans le monde

La consommation quotidienne d'alcool entrainerait la mort de 100 000 personnes chaque année dans le monde, avec des risques de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'AVC et de cirrhose, mais aussi d'accidents de la route. En moyenne en France, les hommes boivent 4.9 verres d'alcool par jour. Les femmes quant à elles boivent 2.9 verres quotidiennement. L'idéal serait donc de ne consommer aucune goutte d'alcool.

Le JT

Les autres sujets du JT