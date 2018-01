Accusés à tort de maltraitance, ils se sont battus pour récupérer leur fille

Dans leur livre intitulé "Plus jamais sans toi, Louna", Sabrina et Yoan Bombarde raconte leur douloureuse histoire, celle de parents accusés à tort de maltraitance sur leur fille de 3 mois.

Louna est atteinte d'une maladie rare, l'angioedème, qui se caractérise par des épisodes récurrents de gonflements (œdèmes) notamment au niveau du visage. Alors qu'une simple prise de sang aurait épargné des années de souffrance à leur famille, Sabrina et Yoan Bombarde vont vivre une descente aux enfers de quatre ans après qu'on leur a retiré Louna pour la placer en famille d'accueil. Quatre années de combat contre les juges, les services sociaux et le corps médical pour être lavés de cette insupportable accusation.

À travers leur témoignage, Sabrina et Yoan Bombarde espèrent que ce genre d'erreur judiciaire ne se reproduise plus et que leur calvaire serve de jurisprudence.

Sabrina et Yoan Bombarde étaient les invités du Magazine de la santé ce mercredi 24 janvier 2018. Retrouvez en vidéo l'intégralité de leur interview.

