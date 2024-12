"On met tout en œuvre" pour atteindre l'objectif "zéro transmission d'ici 2030", assure dimanche 1er décembre l'infectiologue Yazdan Yazdanpanah, directeur de l’ANRS (l’Agence nationale de recherches sur le sida, les hépatites et les maladies infectieuses émergentes), journée mondiale de lutte contre le sida.

Cet objectif, fixé par l'Organisation mondiale de la santé, est atteignable selon lui, malgré "une stabilisation" des contaminations en France "depuis le Covid" et en l'absence toujours d'un vaccin. 5 500 personnes ont découvert leur séropositivité en France en 2023. Le docteur Yazdan Yazdanpanah milite pour plus de prévention et de dépistage.

La peur, un frein au dépistage

"On a des outils", insiste-t-il. "Maintenant on peut aller dans les labos sans ordonnance pour faire des dépistages, on a la PrEP (ce comprimé à prendre une fois par jour pour prévenir la transmission pour les personnes se jugeant à risque), on a un traitement qui va venir avec une injection tous les six mois pour empêcher complètement la transmission", détaille-t-il.

Concernant le profil des nouvelles personnes contaminées en France, il souligne que "plus de 50% des hétérosexuels" sont concernés, notamment "les migrants". Autre facteur important, ces personnes se trouvent surtout en dehors des grandes villes, "dans les périphéries, dans les campagnes". " Il faut aller vers l'extérieur", appelle Yazdan Yazdanpanah qui réclame "plus de moyens" pour aller chercher ces personnes "vulnérables" pour mieux les dépister.

VIH : "On met tout en œuvre pour atteindre l'objectif zéro transmission" d'ici 2030, assure le directeur de l'Agence nationale de recherches sur le sida, l'infectiologue Yazdan Yazdanpanah. pic.twitter.com/Hlp5C7yZZe — franceinfo (@franceinfo) December 1, 2024

La peur est aussi un frein au dépistage pour certains, notamment chez la jeune génération. "C'est vrai, c'est une maladie difficile mais il faut savoir qu'on a un traitement, et avec ce traitement on vit bien", assure le directeur de l'Agence nationale de recherches sur le sida.