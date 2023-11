VIH : 8 Français sur 10 s'estiment bien informés, mais des méconnaissances persistent, selon un sondage

Près de 8 Français sur 10 déclarent être bien informés sur le VIH et le sida, selon un sondage réalisé par l'institut Toluna-Harris Interactive pour le Crips Île-de-France. Ce niveau d'information reste stable depuis deux ans. Il est plus élevé chez les personnes âgées de 65 ans et plus (82%) que chez les plus jeunes (74% des 15-24 ans). Si 17% des sondés s'estiment très informés sur le sujet, reste que 20% se disent être assez mal voire très mal informés sur le VIH et le sida.



Le sondage alerte cependant sur une "fragilité du niveau d'information" qui se "vérifie dans les faits, lorsque les Français sont interrogés sur leurs connaissances en matière de prévention et de dépistage". En effet, près de deux tiers des Français (64%) pensent que le préservatif est l'unique prévention contre le VIH. Cette croyance est plus fréquente chez les 65 ans et plus (76%) que chez les 15-24 ans (45%). Un Français sur deux (45%) ignore par exemple qu'il existe un traitement préventif afin d'éviter d'être contaminé par le VIH pour les personnes séronégatives. 53% des sondés ne savent pas qu'une personne séropositive qui suit correctement son traitement ne transmet pas le VIH.

Des collégiens pas suffisamment sensibilisés



Le dépistage du VIH semble être un aspect encore méconnu par certains Français. Ainsi, 39% des sondés reconnaissent ignorer que le dépistage est gratuit dans tous les laboratoires d'analyses médicales et 41% qu'il ne nécessite pas d'ordonnance. Par ailleurs, l'espérance de vie d'une personne, même récemment dépistée séropositive et sous traitement, est encore très largement sous-estimée. Seule une minorité de Français (39%) estiment que les personnes porteuses du VIH vivent aussi longtemps que la moyenne des Français. 57% des 65 ans et plus et 71% des 15-24 ans considèrent que l'espérance de vie d'une personne porteuse de VIH est inférieure au reste de la population française.



Ce niveau d'information "très relatif" s'explique par "un déficit de prévention en milieu scolaire", alertent les personnes interrogées dans ce sondage. 43% des parents de collégiens ou de lycéens estiment que leurs enfants ne sont pas suffisamment sensibilisés en matière de prévention du VIH dans leur établissement scolaire. Pourtant, 46% des Français plaident pour que le levier d'action prioritaire soit le renforcement de la prévention en milieu scolaire et 20% pour une hausse du nombre de campagnes de communication et de prévention dans les médias.



Les Français veulent également parler davantage de santé liée à leur sexualité avec les professionnels de santé. La plupart des sondés considèrent même que c'est le rôle d'un gynécologue (93%) et d'un médecin traitant (93%) de parler de ce sujet avec leurs patients. 68% souhaiteraient que les professionnels de santé leur posent des questions de routine sur leur santé liée à la sexualité lors de leurs rendez-vous médicaux. Mais le sondage révèle un écart entre le souhait et la pratique. Dans les faits, seulement un tiers des Français (33%) déclarent parler de ce sujet avec leur généraliste. 52% des femmes parlent rarement ou jamais de santé liée à leur sexualité avec leur gynécologue.



Méthodologie :

L'enquête baptisée "Les Français et la lutte contre le VIH" a été réalisée en ligne du 13 au 17 octobre 2023 auprès d'un échantillon de 1 050 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.