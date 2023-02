"On tend vers le fait de pouvoir contenir l'épidémie, mais 2030 se rapproche", alerte Florence Thune, directrice générale de Sidaction, invitée du Talk franceinfo sur Twitch. "Si on ne met pas les moyens, on va prendre du retard."

"On prévoyait, en 2020, de passer en dessous des 500 000 nouvelles infections, c'était les objectifs donnés par l'Onusida, en 2020 on était plutôt à 1,5 million nouvelles infections, estime Florence Thune, directrice générale de Sidaction, invitée du Talk franceinfo sur Twitch, mardi 21 février. Donc effectivement, l'idée d'une épidémie contenue, on voit qu'on n'est pas du tout dans les objectifs, et ça c'était avant la période Covid. Déjà, avant la période Covid, on était sur des indicateurs pas très bons et qui montraient qu'il y avait par ailleurs entre 600 000 et 700 000 morts du sida par an."

"On a vu aujourd'hui que les épidémies sont importantes à prendre au niveau mondial et global, se dire qu'il y a 650 000 personnes qui meurent du sida aujourd'hui par an, il ne faut surtout pas le voir comme quelque chose qui se passe ailleurs, on est de toute façon tous concernés, il y a parfois des résistances qui se développent face au traitement, poursuit-elle.

Aujourd'hui, près de 5 000 personnes découvrent, chaque année, leur séropositivité en France, "des chiffres qui ont du mal à baisser", regrette Florence Thune. "On a des outils qui nous permettraient de rêver à zéro nouvelle infection, en supposant que c'est atteignable. On tend vers le fait de pouvoir la contenir, mais 2030 se rapproche. Si on ne met pas les moyens, on va prendre du retard."

L'importance du dépistage

"Le meilleur moyen de ne pas avoir le sida, c'est de se dépister justement parce que malheureusement, les personnes qui ne se dépistent pas, elles vont finir par développer un sida après 8, 10 ans d'infection, et c'est dommage d'en arriver là", estime Franck Barbier, responsable parcours et programme de AIDES.

Selon lui, "aujourd'hui, si on se dépiste régulièrement, et tôt après un risque, on n'aura jamais le sida. En tout cas je parle dans les pays développés où il y a un accès aux soins. Mais en France, il n'y a pas de raisons de l'avoir. C'est presque contre-intuitif."