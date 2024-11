"Sidaxxxion.fr" : le faux site porno du Sidaction pour promouvoir l'éducation à la sexualité des jeunes

Le Sidaction lance une nouvelle campagne sur l'éducation à la sexualité via le site sidaxxxion.fr qui reprend les codes des sites pornographiques et propose des contenus pour sensibiliser les adolescents.

"Cette fois si vous n'avez pas plus de 18 ans, c'est fait pour vous." Dès la première page du site, le ton est donné. Le Sidaction a lancé un faux site, sidaxxxxion.fr, reprenant tous les codes d'une plateforme pornographique.

L'idée est que, faute d'éducation à l'école, les adolescents risquent d'être d'abord exposés à la sexualité via la pornographie. "Une majorité de jeunes est exposée à la pornographie avant l'âge de 15 ans, rappelle Florence Thune, directrice du Sidaction, sur franceinfo. Ils font face à des images qu'ils n'arrivent pas vraiment à décrypter."

"Ce n'est pas ce que vous croyez"

Par exemple, dans la vidéo intitulée "Je prends ma copine par surprise", un jeune homme filme une fille sur un lit et déclare : "Je sais ce qu'elle veut elle, à m'attendre comme ça." Puis, il pose sa caméra avant de commencer à se déshabiller et s'approcher d'elle. Mais la scène s'arrête là, la jeune fille s'installe ensuite face à la caméra et explique que "ce que vous voyez dans ce genre de vidéoS, ce n'est pas ce que vous croyez. Dans la pornographie, on ne parle jamais de consentement".

"Chaque acte sexuel doit être clairement et librement consenti", poursuit ensuite l'acteur. Une nécessité pour la présidente du Sidaction qui rappelle que "certaines études qui montrent qu'"un quart des garçons interrogé pense qu'une fille peut aimer être forcée à avoir un rapport sexuel".

🔔🔥 Vous êtes passés devant notre nouvelle campagne ce matin ? https://t.co/LwrXPPhsMG



> Un site pédagogique à destination des jeunes pour déconstruire les clichés véhiculés par la pornographie.#EVARS #EducationALaSexualité pic.twitter.com/TkvjKVbOsZ — Sidaction (@Sidaction) November 26, 2024

Un besoin d'éducation sexuelle

Prévention, non-violence, consentement ou orientation sexuelle, de nombreux thèmes sont abordés sur ce faux site et dans ces vidéos aussi disponibles sur Youtube. Une vidéo intitulée "Une beurette sexy me chauffe dans la cuisine" est l'occasion d'aborder "les fantasmes dans la pornographie qui s'inspirent de stéréotypes graves" et qui "entraînent la haine raciale et montrent des situations de soumission, d'animalisation".



Des pubs à côté des vidéos proposent d'"agrandir la taille de votre… Éducation sexuelle" ou de "choper de bonnes... infos sur le VIH". En cliquant sur ces fausses pubs, on arrive sur une page où le Sidaction promeut "une meilleure éducation à la sexualité tout au long de la scolarité" car les besoins sont "criants et constants".

Sidaction fait le lien entre un "manque d'information" et le fait que près de la moitié des adultes de moins de 30 ans déclarent ne pas avoir mis de préservatif lors d'un premier rapport avec un nouveau partenaire. "Pour répondre à cet enjeu de santé publique majeur, l'école doit jouer un rôle de digue protectrice en offrant aux jeunes un socle de connaissances communes, adaptées à l'âge, tout au long de leur scolarité", conclut l'association.