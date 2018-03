Sidaction : vivre avec le VIH

À 26 ans, Lucie Hovhannessian est une jeune fille comme les autres, ou presque. "C'était en juin 2012. Je devais subir une petite opération. À cette occasion, un anesthésiste avait demandé des analyses de sang. On m'a convoqué pour me parler de ces analyses qui étaient positives au VIH", raconte-t-elle.

Vivre comme tout le monde

Séropositive à 20 ans, Lucie a choisi de raconter son histoire dans son livre Presque comme les autres, pour lutter contre les préjugés et la stigmatisation. Grâce au traitement, la quantité de virus dans le sang de Lucie est devenue très faible. Aujourd'hui elle ne risque même plus de contaminer son partenaire. Sa vie a retrouvé la sérénité. "Je fais vraiment tout comme une personne lambda, avec juste mes trois petites pilules à prendre le soir et mes rendez-vous tous les six mois à l'hôpital", commente-t-elle.

Le JT

