VIDEO. "J'ai choisi de mentir comme un acte militant" : un entrepreneur séropositif raconte sa difficulté à emprunter auprès des banques

Être séropositif, c'est aussi vivre avec des contraintes quotidiennes, notamment auprès des banques. Le VIH est considéré comme une maladie à risque qui, au même titre qu'un cancer, entraîne des frais d'assurance plus élevés, même quand les jours du porteur ne sont pas en danger grâce à son traitement. Vendredi 1er décembre, journée mondiale contre le Sida, Camille Genton, restaurateur, raconte comment il lutte avec cette contrainte, et a choisi de mentir aux banques sur sa maladie.

Le jeune a découvert cette contrainte à 25 ans, quand il a appris qu'il était séropositif, et en a informé la banquière auprès de laquelle il voulait contracter un prêt pour ouvrir un restaurant. "Elle prend un air très gêné et me dit : 'désolé, mais vous ne rentrez plus dans les cases pour contracter un crédit'".

Depuis, Camille Genton a donc décidé de contourner la loi, qui impose aux emprunteurs de déclarer leurs maladies, sous peine d'une condamnation pénale. "Je suis sûr de mon droit, je me sens en pleine santé. Je n'ai jamais eu un retard de paiement dans une échéance de prêt", explique-t-il à France 2. "J'ai choisir de mentir comme un acte militant".

A l'heure où les trithérapies permettent à des personnes séropositives de vivre sans danger, le statut du VIH comme une maladie à risque fait débat. "Pour autant qu'il est sous traitement et que son virus est contrôlé, il n'y a aucune raison valable de lui imposer des surprimes", estime ainsi Jacques Leibowitch, professeur spécialiste du Sida.

