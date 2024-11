Sexualité : "Les jeunes sont mal informés", alerte la directrice générale du Sidaction

"Les jeunes sont mal informés sur la sexualité", alerte mercredi 27 novembre sur franceinfo Florence Thune, directrice générale du Sidaction qui a lancé mardi une campagne à destination des jeunes, via le site sidaxxxion.fr qui reprend les codes des sites pornographiques et propose des contenus pour sensibiliser les adolescents. Selon elle, "moins de 20% des jeunes" ont eu accès aux trois séances d'éducation sexuelle par an dans les établissements scolaires, pourtant obligatoires depuis 2001.

"Une majorité de jeunes est exposée à la pornographie avant l'âge de 15 ans", rappelle Florence Thune. "Ils font face à des images qu'ils n'arrivent pas vraiment à décrypter", explique la directrice du Sidaction, alors que "ces films pornographiques véhiculent un certain nombre de clichés qu'on souhaite combattre". Elle cite notamment certaines études qui montrent qu'"un quart des garçons interrogé pense qu'une fille peut aimer être forcée à avoir un rapport sexuel". Ce site de Sidaction permet de parler de "consentement", du "respect de soi", de "l'orientation sexuelle", de la "prévention avec l'utilisation de préservatifs".

"Le VIH est toujours là"

"On attend vraiment des engagements de la ministre de l'Éducation sur cette question", répète Florence Thune, malgré les fortes oppositions d'organisations conservatrices telles que le Syndicat de la Famille, ex-Manif pour tous. La ministre de l'Éducation, Anne Genetet, a promis la semaine dernière que le nouveau programme d'éducation à la sexualité serait présenté en décembre. "Cela permet de protéger les enfants et les adolescents tout au long de leur vie", alors que le "VIH est toujours là". En France, les contaminations ne reculent plus, "y compris chez les plus de 50 ans", d'où "l'importance de la prévention et du dépistage", insiste Florence Thune avant la journée mondiale de lutte contre le sida dimanche 1er décembre.