Lutte contre le sida : rencontre avec une malade

Pascale a 61 ans et est séropositive depuis l’âge de 21 ans. Grâce aux progrès de la médecine, son espérance de vie a été allongée. Elle nous invite dans son quotidien de malade du VIH.

À 61 ans, Pascale est une rescapée. Séropositive depuis près de 40 ans, chaque jour qui passe est, pour elle, une petite victoire sur la maladie : "Si je ne fais rien de la journée, je suis insatisfaite de moi. Parce que je me dis que j’ai laissé gagner le virus." Les progrès de la médecine ont permis d'allonger son espérance de vie, mais les effets secondaires des traitements lui rappellent sans cesse sa maladie.

Une vie sentimentale difficile

Jeune adulte dans les années 80, elle accumule les comportements à risques et contracte le virus. Depuis, elle veut préserver les plus jeunes de cette erreur : "Tous les ans, il y a de nouveaux adolescents qui entrent dans la vie amoureuse et nous devons nous rabâcher, rabâcher. Pour les nouveaux, il faut absolument faire cette prévention." La maladie de Pascale affecte aussi sa vie sentimentale. Pour tenter d’avoir un enfant, son mari s’est contaminé. Mais aujourd’hui, il est plus affecté par le VIH que Pascale, et ses efforts ont été vains.

