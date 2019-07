Le test de dépistage du VIH devient gratuit à Paris et dans les Alpes-Maritimes

Une phase de test débute dans la capitale ainsi que dans le département.

Sans frais et sans ordonnance. Si vous souhaitez réaliser un test de dépistage du VIH et que vous résidez à Paris ou dans les Alpes-Maritimes, il vous suffira de vous rendre dans un laboratoire d'analyses médicales simplement muni de votre carte vitale et de votre numéro de sécurité sociale. Afin d'enrayer les diagnostics tardifs, la capitale et le département du Sud-Est de la France ont lancé lundi 1er juillet une phase de test, prévue pour durer un an.

Le dépistage du VIH, le virus responsable du sida, sera intégralement pris en charge par la CPAM.

[#AuLaboSansOrdo]



Créée pour faciliter le recours au test du #VIH, l'offre #VIHTEST vous permet de demander un test de #dépistage dans tous les laboratoires d'analyses médicales situés à Paris et dans le département des Alpes-Maritimes



Plus d'info https://t.co/hU3cSSkQSo pic.twitter.com/ewKmGjjk12 — Sidaction (@Sidaction) July 1, 2019

"Eléminer toute nouvelle contamination d'ici 2030"

“L’épidémie caché c’est vraiment le nerf de la guerre si on veut éliminer toute nouvelle contamination d’ici 2030", a réagi Anne Souyris, maire adjointe à la Santé et aux relations avec l’AP-HP de Paris, contactée par Le Huffpost. "Il faut que le dépistage devienne un geste simple et avoir quelques chose en accès libre de cette façon, c’est aussi de notre époque."

En cas de test positif, "votre biologiste médical vous proposera un rendez-vous à l’hôpital de votre choix dans les 48 heures, en lien avec votre médecin traitant si vous le souhaitez", précise le site de la mairie de Paris.