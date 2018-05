Vivre ses fantasmes au Love Hôtel

Adepte de danse bollywood, d’attaques de pirates, d’une immersion au paradis ou en enfer ou d’un trip un peu plus bateau… au Love Hôtel, chacun peut l'ambiance propice à la réalisation ses fantasmes.

« Ca a démarré au Japon il y a une cinquantaine d’années, explique le propriétaire des lieux, Jo Khalifa, et puis ils sont devenus de plus en plus intéressants, amusants. Ici le concept est le même, la location de chambre à l’heure ça permet aux couples déjà de se retrouver dans un endroit qui est dédié à ça, on a pris des thématiques un peu originales pour que le sexe devienne quelque chose de léger ».

La chambre qui connaît le plus grand succès : la chambre sado-maso avec décor et accessoires version " Cinquante nuances de grey ". Pour les spécialistes, explorer ses fantasmes à deux serait propice aux rapprochements, une façon de raviver la flamme, de retrouver une sexualité plus épanouie…