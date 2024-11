"Ce sont vos fantasmes diurnes qui prédiront si vous ferez des rêves érotiques et leurs contenus." Vous faites des rêves érotiques ? C'est normal. Avec d'autres personnes que votre partenaire ? C'est normal. Rahul Jandial, neurochirurgien et chercheur en neurosciences, parle de nos rêves érotiques.

Comme l'explique Rahul Jandial, neurochirurgien et chercheur en neurosciences, "si on considère les rêves érotiques dans leur ensemble, c'est l'un des types de rêves universels." Il ajoute que "tout le monde en fait, qu'on ait des relations sexuelles ou pas, à un âge donné." Ces rêves persistent même chez les patients ayant subi un traitement hormonal affectant leur libido, ce qui montre qu'ils sont "un produit de l'esprit" et "une activité de l'esprit qui survient avant que l'on pratique réellement l'activité dans nos vies."

Rahul Jandial souligne que les rêves érotiques sont observés dans toutes les cultures et à travers les époques, les qualifiant de "rêves universels." Un point intéressant à noter est que "ce qui est courant dans les rêves érotiques, c'est l'infidélité", même chez les personnes dans des relations saines.

L'imagination diurne, clé des rêves érotiques

Selon le neurochirurgien et chercheur en neurosciences, "ce n'est pas l'intensité de votre vie sexuelle, ni la quantité de pornographie qui, a priori, nourrit vos rêves érotiques. Ce sont vos fantasmes diurnes qui permettent le mieux de prédire si vous ferez des rêves érotiques et quel en sera le contenu."

Il explique que "le rêve met profondément en jeu l'imagination" et que "notre imagination de jour nourrit notre imagination de nuit."

Ainsi, "ce n'est pas ce que qui se retrouve dans nos rêves, c'est ce que nous imaginons et voulons retrouver dans nos rêves."

Différents types de rêves, reflets de nos pensées éveillées

Rahul Jandial mentionne qu'"il y a clairement différents types de rêves, aussi fous que nos pensées éveillées, et peut-être même encore plus." Le cerveau rêveur étant "hyperémotif et hypervisuel", les rêves peuvent refléter et amplifier nos pensées conscientes. Parmi les types de rêves identifiés, on retrouve les rêves quasi universels comme les cauchemars et les rêves érotiques, mais aussi des rêves communs comme ceux impliquant la perte de dents ou la poursuite. Certains rêves plus rares, comme ceux liés aux mathématiques, sont également mentionnés.

Le neurochirurgien souligne l'intérêt d'étudier ces schémas de rêves universels, communs et rares à travers les cultures.