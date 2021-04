Pour les femmes, tous les orgasmes passent par le clitoris. Pourtant, quand on voit des scènes de sexe à l'écran, il est rarement représenté. "C'est vraiment frustrant de voir toutes ces scènes de sexe encore et toujours aussi horribles, qui présentent la pénétration comme la finalité du sexe", déplore Frances Rayner, créatrice du "Clit Test". Aussi appelé test du clito en français, ce dernier permet de vérifier si une scène de sexe tient compte du clitoris et dépeint de manière réaliste le plaisir sexuel des femmes. Frances Rayner et Irene Tortajada l'ont créé pour ainsi encourager les cinéastes et les auteurs à accorder au clitoris autant de temps à l'écran que la pénétration. À l'adolescence, Frances Rayner voyait déjà que la société privilégiait le plaisir sexuel des hommes.

Un impact dans la vie réelle ?

Certains chercheurs pensent que le fait de se focaliser sur la pénétration pourrait être à l'origine d'un écart par rapport à l'orgasme dans la vie réelle : les femmes cis, qui ont des rapports sexuels avec des hommes cis, ont moins d'orgasmes que les femmes qui se masturbent uniquement, que les femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes, que les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes ou encore que les hommes qui ont des rapports sexuels avec des femmes.

Si la majorité des recherches sur la sexualité se sont surtout portées sur les personnes cisgenres, le test du clito permet aussi d'évaluer les scènes de sexe mettant en scène des personnages trans et non binaires.