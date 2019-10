Troubles de l\'érection : des téléconsultations pour les jeunes

Une récente enquête IFOP révèle qu'un tiers des hommes de moins de 35 ans ont connu, un jour ou l’autre, un problème d’érection. Les raisons ? une société qui prône la performance, notamment dans la vie professionnelle et surtout dans la pornographie où la notion d'érection et de pénétration est très importante.

Conscient de ce phénomène, une plateforme internet dédiée à la santé sexuelle des hommes, a vu le jour il y a quelques mois, à l’initiative de deux trentenaires : Charles.co

Son objectif : lever ce tabou et encourager les hommes à consulter avec l’idée d'obtenir un diagnostic médical rapide et précis.

La téléconsultation se fait par téléphone, tchat ou visioconférence avec des médecins sexologues, au prix de 25 euros, non remboursée par la sécurité sociale. En cas de traitement médicamenteux, une ordonnance sécurisée est rédigée puis transmise en toute confidentialité.

Marc, 29 ans, est sujet à ces "pannes" depuis plusieurs mois et il le vit très mal. L'impuissance et le sentiment de vulnérabilité face à sa femme l'ont fait se renfermer sur lui-même jusqu'à ce qu'il décide un jour d'en parler et de contacter la plateforme. Pouvoir tout gérer par internet, c’est ce qui l'a décidé Marc à se prendre en charge.

En deux mois, près de 1000 patients ont eu recours à la téléconsultation sur Charles.co