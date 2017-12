Six raisons de faire l\'amour en hiver

La chaleur, c'est dans la tête (et ailleurs).

Nous sommes conditionnés à associer été et désir, alors que les études ne montrent aucune diminution de libido l'hiver venu. Alors, hop hop hop, on se déconditionne et on réveille l'homme ou la femme des cavernes qui sommeille en nous !

La peau de bête devant une cheminée, c'est The fantasme hivernal.

Le plaid devant la télé est toutefois une variante plus réaliste. Quitte à passer un film X pour enflammer son imagination…

L'hiver, la sieste est encore plus crapuleuse.

Imaginez… Vous êtes nus sous la couette l'un contre l'autre (le pyjama en pilou, on oublie) et les flocons tombent derrière la vitre. Un prétexte idéal pour se réchauffer avec intensité, non ?

Déshabiller lentement l'autre est torride.

En été, on voit tout et l'imagination est réduite à peau de chagrin. En hiver, l'imaginaire érotique s'enflamme : le corps se devine et il se dévoile en douceur et avec sensualité devant celui ou celle qui enflamme son désir.

On embrase les activités indoor.

A la belle saison on déborde d'activités en plein air et on néglige son home, sweet home et son amoureux(-se). Quand le thermomètre baisse, on profite davantage des moments à deux et des activités indoor : sextoys en folie, bain chaud à deux, massage sensuel qui dérape, voire massage prostatique. En résumé, en hiver on élargit son horizon érotique…

Le quickie reste une option hot hot hot.

Les hommes auront juste à dégainer, les femmes à baisser leur pantalon ou collant. L'étreinte express, une option parfaite pour les paresseux et les frileux) !