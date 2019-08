Se masturber pour mieux dormir : l’étonnant conseil d’une assurance santé

Publié sur les réseaux sociaux, le conseil d'une complémentaire santé allemande n'est pas passé inaperçu...

"Si tu as encore des problèmes pour t’endormir, utilise tout simplement ta main." La suggestion ne vient pas d’une marque de sextoys, comme on pourrait le penser, mais d’une compagnie d’assurance allemande.

Grâce à la masturbation, "le sommeil vient tout seul", affirme Barmer sur Facebook le 25 juillet. Sur cette image, un sextoy et le message “Für pulsierende Nächte”, “pour des nuits palpitantes” en français.

Le coup de pub est réussi : plus de 5 000 partages et près de 6 000 commentaires sur le réseau social. Barmer, qui est la deuxième société d’assurance du pays avec plus de 9 millions de clients, a même ajouté avec humour qu’aucun soutien financier ne pourrait être apporté aux assurés quant à l’achat de sextoy. "Pour l’apprentissage et la pratique, nous ne pouvons vous aider. Nous sommes seulement là pour vous donner des conseils santé."

L'orgasme pour un sommeil plus appaisé

Ce n’est pas seulement de l’humour… Selon une étude australienne publiée cette année, le sexe permettrait bel et bien de mieux dormir. Sur 578 participants, près de 71 % ont affirmé qu’ils dormaient mieux après avoir eu un orgasme avec un partenaire.

Quant à la masturbation, les résultats sont plus mitigés. Près de la moitié des participants ont jugé qu’elle avait un impact bénéfique sur le sommeil. L’autre moitié n’a pas noté de différence. Au moment de l'orgasme, des endorphines sont libérées, ce qui aide à se détendre, se relaxer et donc de mieux dormir.

Encore tabou, la masturbation continue d’affoler l’imaginaire. Elle pourrait rendre sourd ou stérile, donnerait de l’acnée ou favoriserait l’éjaculation prématurée… Pour Allodocteurs, Le Dr Charlotte Tourmente a décrypté ces idées reçues.