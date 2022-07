Quand les ados font leur éducation sexuelle sur les réseaux sociaux : "Quelle est la taille du vagin ?" "Est-ce que toutes les femmes sont clitoridiennes ?"

"Elles ne connaissent pas leurs corps, ne connaissent pas l'existence du vagin, du clitoris, de l'utérus. C'est une catastrophe", déplore Michel Cymes. Le médecin bien connu des plateaux de télévision s'est lancé sur TikTok pour faire de la pédagogie. Des vidéos pour combler un manque d'information et dans lesquelles il répond à des questions que beaucoup d'adolescentes et d'adolescents se posent.

>> Les réseaux sociaux, nouveaux profs d'éducation sexuelle des adolescents

Un manque d'éducation sexuelle à l'école

"Quelle est la taille du vagin ? Est-ce que toutes les femmes sont clitoridiennes ? Je sais que les gens se posent ces questions et notamment les jeunes." En effet, selon le haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, en 2016, un quart des filles de moins de 15 ans ne savent pas qu'elles possèdent un clitoris. Un manque de connaissances qui n'étonne pas Michel Cymes compte tenu du nombre de vues de ses vidéos. "Cela a fait un million ou deux millions de vues. Il y a un moment, il faut y aller", lance le médecin.

"Ce n'est pas parce qu'on va leur expliquer qu'ils ont des organes qui leur servent à faire pipi et qui leur serviront à la sexualité plus tard, qu'ils vont avoir leur premier rapport sexuel à 12 ans." Michel Cymes franceinfo

Un manque de connaissances lié à un manque d’éducation sexuelle à l’école. Pourtant, depuis 2001, l'éducation à la sexualité est obligatoire dans les écoles, collèges et lycées, à raison de trois séances chaque année minimum.

Dans les faits, on est loin du compte. La règle est peu respectée, selon la sociologue Yaëlle Amsellem-Mainguy. "Il y a des établissements dans lesquels les moyens ne sont pas possibles", fait-elle remarquer. Les cours autour de la reproduction sexuée sont bien souvent l'espace exclusif "où l'on parle de sexualité", constate la sociologue. "Or, les séances en SVT sur la reproduction humaine ne sont pas du tout les séances autour de la vie affective, relationnelle, à la fois du corps, à la fois du genre et des sexualités."

Les réseaux sociaux à la rescousse des ados

Pour contrer ce manque d'informations chez les ados, de nombreux jeunes créateurs de contenus répondent aux questions et partagent leurs conseils sur les sexualités. Camille Aumont-Carnel, a créé la page sur Instagram @Jemenbatsleclito. "Moi je ne suis pas partisane du fait que ce soit à l'Éducation nationale de tout gérer", explique cette influenceuse. Elle a donc créé un guide d'éducation sexuelle pour les adolescents. "Avec l'Éducation nationale, nos initiatives d'aller dans les collèges et les lycées pour aborder ces thématiques avec notre prisme à nous, avec un ton décomplexé, humoristique et finalement très direct donnent un package complet", observe Camille Aumont-Carnel. Dès la rentrée prochaine, elle se rendra dans les classes pour échanger directement avec les élèves.