Les chlamydiées, un mauvais souvenir de vacances ?

"Norvège, le pays des fjords, les montagnes, le soleil de minuit... et les chlamydiae". Dans ce pays qui affiche l'un des taux les plus élevés de chlamydiae en Europe, une campagne invite les touristes étrangers à se protéger contre les chlamydiées, une infection sexuellement transmissible qui peut entraîner la stérilité.

En France, les infections bactériennes à chlamydiae sont les infections les plus fréquentes chez les 16/24 ans. Et pour cause, elles sont le plus souvent asymptomatiques. Ou alors, les signes peuvent apparaître sous une à deux semaines : brûlures, fièvre, écoulement par la verge, l'anus ou le vagin.D'où l'importance de se faire dépister en cas de rapport à risque non protégé.

Ce laps de temps permet de nouvelles contaminations et les complications peuvent aller jusqu'à la stérilité. Cette infection est en effet la principale cause d'infertilité dans les pays industrialisés.