Fête des mères : cinq conseils pour une maman sexy

Depuis que vous êtes maman vous avez perdu votre sex appeal ? Pas d'inquiétude, notre sexologue a la solution pour vous aider à retrouver la femme qui est en vous !

Se retrouver en tant que femme

Après un accouchement, les priorités familiales prennent souvent le pas sur les désirs de femme et d'amante de la nouvelle maman. Retrouver son identité de femme ne doit pas être une injonction supplémentaire dans un monde qui en comporte déjà trop mais une façon d'exprimer ses différentes facettes, pas uniquement en tant que mère mais en tant que femme dans sa vie sociale, professionnelle et intime.

La réconciliation entre différentes facettes féminines (femme, mère, amante) peut rencontrer plusieurs obstacles : la pression sociale, qui a toujours tendance à opposer la mère et la putain et préfère glorifier la première de façon exclusive ; les proches qui n'apprécient pas toujours de voir la maman (re)devenir une femme sexy ; le partenaire qui ne voit parfois plus que la mère et non la femme et l'amante. Ces obstacles constituent des freins plus ou moins conscients vers le retour au statut de femme.

Or reprendre une vie sociale et/ou professionnelle est primordial pour retrouver un équilibre global qui apportera une satisfaction plus complète ! Il faut s'affranchir des avis extérieurs et faire ce qui est bon pour soi, sans être influencée par la société.

A lire aussi : Fête des mères 2016, être une maman sexy

Accepter son nouveau corps

Le principal obstacle des mamans, selon Ovidie, auteur du livre Osez… être une maman sexy* et interviewée dans le blog du Dr Tourmente du 17 mai 2016, est l'image de soi. Qu'il est difficile de s'aimer et d'aimer ce corps modifié par la grossesse, avec ses kilos supplémentaires, ses vergetures, ses seins et son ventre parfois abîmés ! Et pourtant, c'est un corps magnifique qui a donné la vie et qu'il convient d'accepter à sa juste valeur. Cette acceptation commence déjà par dire non aux diktats actuels qui prônent de s'affamer et de faire du sport pour retrouver le "corps d'avant" : il ne sera jamais tout à fait le même, autant l'accepter…

A lire aussi : Accepter son corps, le défi de l'été ?

Excellente nouvelle, bon nombre de femmes reconnaissent se sentir nettement mieux dans leur corps à la quarantaine que lorsqu'elles avaient 20 ans (et un corps en théorie plus jeune, plus ferme et plus mince). En effet, être en paix avec son corps fait rayonner et rend la femme qui s'assume extrêmement attirante... C'est la confiance en soi plutôt qu'une taille 36 qui rend sexy ! Pour cela, il convient de mettre en avant ce qui nous plaît dans notre corps plutôt que de ressasser ce qui ne plaît, de se regarder dans sa globalité et non de focaliser sur ses "défauts" qu'ils soient réels ou imaginés. Il faut arrêter de se comparer aux autres mais célébrer ce corps qui permet de rire, de profiter de la vie, d'enfanter et de jouir.

A lire aussi : L'estime de soi, pour une sexualité plus épanouie

Prendre soin de soi

Une maman sexy, c'est une maman qui est bien dans son corps ! Et pour y parvenir c'est important de prendre soin de soi, même quelques minutes par jour. Soigner son corps peut passer par le masser rapidement en sortant de la douche, le parfumer, l'habiller comme on l'aime ou toute autre activité qui fait du bien.

Se nourrir de façon équilibrée et variée, avec de bons produits, est également la base : les 3 repas par jour apporteront les nutriments indispensables. Mais comme l'équilibre est souvent ennuyeux sans excès : alors autant savourer sans arrière-pensée ceux que l'on s'autorise ponctuellement ! De plus, cela évitera les compulsions alimentaires, fringales d'aliments sucrés ou gras, impossibles à réfréner.-

L'activité physique est à pratiquer régulièrement, non pas pour maigrir à tout prix, mais parce qu'elle aide à se sentir mieux dans son corps et dans sa tête, grâce aux endorphines et en gainant le corps. Il est extrêmement difficile de tout concilier et de trouver l'énergie d'aller faire du sport ; se motiver en compagnie d'amies permet d'associer le sport à un plaisir et c'est le meilleur moyen pour s'y astreindre sur la durée.

Choisir une garde-robe qui met en valeur

Pour les jeunes mamans, qu'il est tentant de paresser dans sa garde-robe de grossesse notamment lorsque l'on est épuisé ! Mais retrouver ses vêtements plus féminins est un pas symbolique vers le statut de femme, et non plus uniquement de mère. Et si quelques kilos supplémentaires ne le permettent pas, pas de panique... S'acheter quelques jolies pièces et une jolie lingerie offrira un retour très appréciable à la féminité.

Pour les autres, la vie de famille est parfois tellement active qu'elle laisse moins de place à des vêtements sexy. Mais à chacune son look et si certaines se sentent mieux perchées sur des stilettos, d'autres seront très sensuelles dans un jean et un joli tee-shirt. Une garde-robe qui met en valeur, c'est celle dans laquelle on se sent bien et qui nous met en valeur...

Etre aussi une amante...

La sexualité est compliquée par les suites physiques éprouvantes de l'accouchement et des premiers mois du bébé. "Quand on est mère, on traverse le désert de Gobi, la fatigue a un impact énorme sur la libido ! expliquait Ovidie. Quand on est fatiguée on est en mode survie et le sexe passe après." Et c'est bien normal ! Mais cela ne doit pas empêcher la tendresse, ciment du couple et premier pas vers des retrouvailles ultérieures plus sensuelles… En moyenne, la sexualité reprend au bout de 6 semaines mais c'est une moyenne et chacune s'accordera le temps nécessaire. La rééducation périnéale posera les fondations d'une sexualité plus épanouie, en apprenant à contracter son périnée judicieusement autour du pénis. Grâce à elle, certaines femmes érotisent alors leur vagin et découvrent ainsi le plaisir durant la pénétration. Si le partenaire n'a pas vécu physiquement une grossesse, il peut psychologiquement avoir besoin d'un peu de temps pour voir dans sa femme une amante. Or le regard qu'il pose sur sa femme joue un grand rôle dans le retour de celle-ci vers la sexualité. En parler avec bienveillance et respect permet de comprendre le point de vue de chacun et de dénouer les blocages. Et si vraiment le blocage persiste, il ne faut pas hésiter à consulter un sexologue.

Sensualité, massage, masturbation et compagnie

Que l'on ait accouché récemment ou pas, injecter de la sensualité dans sa vie est un bon moyen de faire un pas vers le plaisir, qu'il soit issu d'un plat délicieux, d'un café au soleil, d'une séance de relaxation… Elle permet aussi d'érotiser son corps, lors de la douche en le massant avec le gel douche ou après, grâce à l'application d'une huile ou d'un lait.

Masser son partenaire ou être massée par lui offre un rapprochement des corps qui peut être tendre ou érotique. Il dérape parfois vers des caresses des seins, du périnée ou du sexe et il est bon de rappeler qu'un rapport sexuel ne se limite pas à la pénétration, loin de là ! Celle-ci suscite parfois de l'appréhension après l'accouchement ou elle peut lasser certaines femmes qui n'y prennent pas de plaisir. Elargir le répertoire des jeux sexuels réconcilie avec les plaisirs érotiques. La masturbation en fait d'ailleurs partie : qu'elle soit pratiquée par son partenaire ou en solo, elle offre une parenthèse enchantée.

Si la vie familiale a fait perdre de la spontanéité aux ébats, il ne faut pas hésiter à les programmer pour s'assurer un moment de retrouvailles charnelles. Sextoys, love hotel ou quickie express dans un endroit incongru ou pas, des pratiques qui changent de la vie sexuelle quotidienne apporteront un peu de surprise et d'intensité, très appréciables…

par Dr Charlotte Tourmente journaliste à la rédaction d'Allodocteurs.fr