Et si la jalousie avait (aussi) des bienfaits ?

Très critiquée, la jalousie peut, au prix de quelques efforts, être détournée de façon positive et se révéler être un moteur puissant pour soi-même et le couple.

La jalousie est un sentiment mal accepté dans notre société, héritage des philosophes du 18ème siècle, qui jugeaient ce sentiment petit-bourgeois et mesquin. Quand elle n'est pas pathologique, elle présente pourtant quelques intérêts insoupçonnés !

Travailler sur soi

En étant aussi mal vue par la société et mal jugée par les proches, la jalousie force à travailler sur soi, seul(e) ou avec un thérapeute. Réfléchir sur notre mode de fonctionnement et sur nos faiblesses est toujours passionnant ; cela offre à terme davantage de force. Ainsi, le sentiment de jalousie est-il un indicateur précieux des points à travailler. Est-il provoqué par une faille narcissique ? Identifier précisément celle-ci permettra de la combler et de gagner en assurance (et en sécurité). On apprendra à privilégier ses qualités à ce que l'on juge comme des défauts.

S'explique-t-il par l'envie de voir son ou sa partenaire réussir autant ou être si à l'aise avec les autres ? La situation aide à comprendre qu'à chacun sa vie, ses succès et ses points faibles... Se comparer n'est jamais la solution et les réussites d'une autre personne n'impacte en rien sa propre valeur. En se connaissant mieux, on progresse sur soi, on solidifie ses fondations et on apprend également à dépasser ses failles. En résumé, on grandit et on s'améliore !

Améliorer sa confiance en soi

Au sein du couple, c'est parfois le (ou la) partenaire qui ne sécurise pas assez, à cause d'une attitude très séductrice par exemple. La jalousie est alors ravivée par un manque de confiance en soi et d'assurance. La première étape est de se rassurer : on a été choisi(e) parmi d'autres, c'est déjà satisfaisant !

En doutant de sa capacité à être aimé(e), on en vient à douter de l'amour que le/la partenaire nous porte. Apprendre à s'aimer est la base pour vivre une relation de couple épanouie et sereine, et pour une vie heureuse. Quitte à faire une thérapie de ré-assurance avec un psychologue...

Mais dans certains cas, la faute ne revient absolument pas au jaloux mais au ou à la partenaire ! Refuser d'entrer dans son jeu et dans le cercle vicieux séduction/jalousie/crises/retrouvailles, est alors indispensable. Il convient aussi de mettre des limites claires au jaloux. Un dialogue en profondeur est alors incontournable pour faire quelques ajustements salutaires, quitte à se faire aider par un thérapeute.

Entretenir la flamme du couple

La jalousie est souvent motivée par la peur de perdre celui ou celle que l'on aime. Elle sert parfois d'avertissement salutaire puisqu'elle met en exergue ce que bien des couples oublient : rien n'est acquis en amour... Un oubli qui aboutit le plus souvent à une certaine négligence ; à force de penser l'autre acquis, on en prend moins soin et on le désire moins (on désire souvent davantage celui que l'on risque de perdre, plutôt que celui que l'on retrouve tous les soirs avec certitude). En prenant conscience de son ressort, la jalousie pousse à redoubler d'efforts pour continuer à le/la séduire et à entretenir la flamme.

Autant investir le temps et l'énergie consacrés à la jalousie, pour séduire l'autre et prendre soin de son couple ! Si elle est utilisée de façon positive, la jalousie se révèle donc être un moteur très puissant pour stimuler son couple et faire battre son cœur plus vite...

par Dr Charlotte Tourmente journaliste à la rédaction d'Allodocteurs.fr