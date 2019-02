Comment rencontrer l'amour sur Internet ?

De plus en plus spécialisés, les sites de rencontres permettent de rapprocher des personnes qui ont les mêmes aspirations, mais qui n'auraient peut-être jamais eu l'occasion de faire connaissance autrement. Ils rassemblent les célibataires en fonction de leurs affinités, leurs loisirs, leur métier ou encore leur alimentation. Internet lève les barrières de la distance et du temps offrant ainsi la possibilité de trouver l'amour partout, n'importe quand.

De plus en plus d'utilisateurs

Ces chiffres ne sont pas faciles à obtenir tant le marché est important et préservé. En France, un adulte sur quatre a déjà utilisé une application de rencontres (un sur trois chez les jeunes adultes). Soit un total de neuf millions d'utilisateurs répartis sur 2.000 applications de rencontres. Cette répartition est inégale en fonction des sexes. 33% des hommes ont déjà utilisé une application de rencontres contre 26% des femmes.

Il y a clairement une banalisation de la rencontre par Internet. Elle est entrée dans les moeurs, et à l'heure du harcèlement sexuel et des #MeToo, les applications représentent tout de même un lieu – certes virtuel – où la "drague" est autorisée. Les applications de rencontres, grâce à leur principe, répondent aux attentes connectées qui sont les nôtres et offrent un lieu de respect mutuel, puisqu'on ne s'y trouve que si on s'y est inscrit.

Ces applications sont-elles efficaces ?

Les célibataires comptent beaucoup sur les applications de rencontres. En 2006, ils étaient 10% des célibataires à y être contre 40% en 2015 et sûrement bien plus aujourd'hui.

Il est indéniable que les applications permettent beaucoup de rencontres, mais offrent-elles vraiment la possibilité de créer du lien amoureux ? C'est une autre histoire ! Les applications augmentent de manière exponentielle les rencontres et le nombre de partenaires sexuels. On les accuse d'ailleurs d'être en partie responsables de la recrudescence de certaines MST (maladies sexuellement transmissibles), car elles autorisent un brassage avec une forte augmentation des relations d'un soir. Beaucoup de ces relations sont sans lendemain et il semble qu'elles aient plus de mal à générer de l'amour.

Âme soeur s'abstenir ?

Le risque est clairement les déconvenues et l'insatisfaction car la difficulté n'est pas d'avoir une relation d'un soir. Les applications de rencontres sont de grandes facilitatrices de ce type de relations. Cela devient plus difficile si vous recherchez quelque chose de sérieux.

Sur ce plan, les hommes et les femmes ne sont pas répartis de manière équivalente. Dans certaines enquêtes, 72% des hommes inscrits avouent avoir eu des relations d'un soir, contre 47% des femmes... Les hommes et les femmes ne cherchent donc pas toujours la même chose sur une application de rencontres.

Naviguer dans une de ces applications peut donner la sensation d'être dans la jungle. Le maniement des applications demande de ne pas être trop naïf et de savoir décrypter certains messages.

L'avenir de la rencontre est-il numérique ?

Deux facteurs entravent la vraie rencontre sur les applications de rencontres : la loyauté des discours et le niveau d'exigence de chacun. Si chacun disait la réalité sur sa recherche, il y aurait moins de consommation de l'autre à ses dépens. Si une femme explique qu'elle cherche une relation sérieuse pour créer une famille et que l'homme en face d'elle est sincère et lui dit qu'il ne se voit pas créer une famille mais qu'il cherche plutôt une histoire d'un soir, il y a fort à parier qu’il y aurait moins de relations d'un soir, et aussi moins de déconvenues chez les filles.

On a aussi souvent une idée précise de comment devrait être l'autre mais quand on le rencontre, immanquablement, il ou elle, il manque toujours quelque chose : la réalité est toujours décevante par rapport au fantasme. On a alors immédiatement envie de zapper et de chercher un/une autre plus parfait(e). Il s'agit d'une quête sans fin car on cherche une aiguille dans une botte de foin.

Quelques conseils pour bien utiliser les applications

Optez pour la complémentarité plus que pour la similarité. Vous ne savez pas qui vous convient en réalité, alors optez pour des applications bâties sur le modèle de la complémentarité plutôt que centrées sur l'image seule.



Donnez du temps à une relation en vous consacrant exclusivement à elle, et en allant plus loin qu'un premier rendez-vous. Il faut dépasser la première impression, l'amour prend toujours son temps.



Dites exactement ce que vous cherchez. Ne mentez pas, c'est en particulier vrai pour les garçons. Il faut apprendre à se respecter sur les applications, car l'avenir de la rencontre amoureuse, qu'on le veuille ou non, passera par le numérique.