Alerte sur les infections sexuellement transmissibles

Les infections sexuellement transmissibles ont explosé. En 2016, plus de 267 097 personnes ont contracté la chlamydia, contre 76 000 en 2012. Un chiffre qui a presque triplé en quatre ans. Même tendance pour le gonocoque : le nombre de diagnostiqués est passé de plus de 15 000 cas en 2012 à près de 50 000 en 2016. Géographiquement, les Franciliennes sont cinq fois plus touchées par la chlamydia que le reste du pays, le gonocoque est surtout contracté par les hommes.

Douleurs chroniques, voire stérilité

Globalement, les plus touchés sont les 15-24 ans. Pour les autorités sanitaires, l'utilisation du préservatif serait négligée par certains jeunes. Elles souhaitent sensibiliser sur l'importance du test de dépistage, car ces infections sont très souvent silencieuses et les symptômes invisibles. Si elles ne sont pas traitées à temps, les complications peuvent être irréversibles : douleurs chroniques, fragilisation des muqueuses, voire stérilité.

