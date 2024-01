Vienne : le béguinage, un habitat pour seniors autonomes

Le journal de 13 Heures de France 2 vous emmène près de Poitiers, lundi 22 janvier. Imaginez une résidence avec une vingtaine de maisons et un grand jardin et beaucoup d’activités en commun : c’est ce que l’on appelle un béguinage. Reportage.

Le béguinage est un groupement d’habitations individuelles avec des espaces partagés. Celui-ci, dans la Vienne, accueille des seniors autonomes qui souhaitent rester indépendants tout en ayant des activités communes. Il s’inspire des béguinages d’Europe du Nord où vivaient autrefois des communautés de femmes religieuses ou laïques. Aujourd’hui, à Montmorillon, on peut s’installer seul ou en couple. Serge et sa femme Michelle sont mariés depuis près de 60 ans. Ils ont été séduits par ce mélange de vie sociale et de confort. "C’est moderne, alors que nous, on était quand même dans une maison ancienne (...) c’est une forme de cocon pour moi", se réjouit Michelle. Au béguinage, on croise toujours quelqu’un, mais chacun est libre de vivre comme il l’entend, ici, pas d’obligation.

Pour des seniors aux petits revenus

"Il y a une vocation sociale dans le béguinage, la plupart sont réservés aux seniors qui ont des petits revenus (...) il y en a de plus en plus, en ville, certains s’installent même dans des immeubles", détaille Valérie Heurtel, journaliste présente en plateau.