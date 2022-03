BRUT

Elle, c’est Françoise, elle a 92 ans et à l'Haÿ-les-Roses, depuis un mois et demi, elle vit en colocation avec Salvatore et Marie-Pierre. Comme eux, elle souffre de la maladie d'Alzheimer. "C'est sa maison de vie, il y a des gens qui sont là 24 heures sur 24. Et donc, maman, elle est à la fois en sécurité physiquement au niveau de la santé parce qu'il y a une surveillance, et mentalement parce que t'es rassurée", explique Sophie, sa fille.

La famille de Françoise paye un loyer de 3500 euros par mois. Des auxiliaires de vies se relaient jour et nuit, en plus d'Omar, un étudiant colombien qui vit dans la colocation. "C'est le loyer contre service. L'idée, c'est que je dois rester toutes les nuits. Normalement, c'est 6 nuits par semaine. Je les accompagne un peu avec les auxiliaires", conclut l'étudiant.