Trampoline : attention aux accidents !

C’est une des activités favorites des enfants pendant les vacances. Mais parfois, la pratique du trampoline peut mal se terminer et mener aux urgences.

Si vous en avez un dans votre jardin, il y a fort à parier que vos enfants y passent le plus clair de leurs vacances... le trampoline a la cote. Mais attention à la chute ! Les accidents ne sont pas d’une extrême gravité mais ils sont assez fréquents.

Santé Publique France annonçait dans une enquête publiée en 2016 qu’en dix ans, les accidents de trampoline chez les enfants avaient été multipliés par 18. Et ce sont les filles âgées de 5 à 9 ans qui seraient les plus touchées.

"La pratique du trampoline nécessite un peu d’apprentissage car elle peut générer des traumatismes non-négligeables. En sautant, les enfants créent de l’énergie donc ils retombent avec beaucoup plus de poids, et en plus d’assez haut" explique Pr Christophe Glorion, chirurgien orthopédiste pédiatrique à l’Hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP).

"Éviter les acrobaties si l'on ne maîtrise pas"

Les entorses aux cervicales, les fractures de la cheville, du bras ou du coude sont vite arrivées... Pour le Pr Glorion, ces blessurent surviennent généralement "quand l’enfant fait un saut périlleux et se tord le cou ou quand il saute haut, de façon désaxé et qu’il tombe sur le bord."

Pour éviter les mauvaises chutes, certains comportements sont à proscrire comme "atterrir sur le côté du trampoline", "réaliser un saut périlleux pour sortir du jeu", ou "ne pas maîtriser sa hauteur" insiste le Pr Glorion. Le spécialiste suggère aussi “d’adapter la taille du trampoline à celle des enfants" et "d’éviter les acrobaties, si l’on ne maîtrise pas".

Les autres consignes de sécurité à respecter :