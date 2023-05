Seniors : une résidence fantôme en Isère

En Isère, trois femmes avaient vendu leur maison pour s’installer dans une résidence pour seniors toute neuve. Mais les trois résidentes se retrouvent entièrement seules dans un immeuble laissé à l’abandon.

A Chavanoz, en Isère, la résidence pour seniors est flambant neuve. Mais, à l’intérieur, le réfectoire est désert, les couloirs vides et l’immeuble quasiment abandonné. Sur les 92 appartements, il n’y a que trois résidentes. "Je suis contente d’être là, mais il faudrait que cela bouge un peu", confie Incarnation Tarabbia, résidente du Clos de Bellemont. Les loyers ne sont pas payés : ils étaient de 1 000 euros environ pour une chambre, plus 400 euros pour des prestations qui n’existent pas. Les gardiens sont toujours là, sans salaires. Ils gèrent un peu l’entretien à leurs frais.

Une action en justice oppose le propriétaire et l’ancien locataire

"C’est vrai que c’est compliqué pour elles, mais c’est aussi compliqué pour nous, on est très inquiètes et on ne les sent pas en sécurité", indique Christelle Goubet, fille de l’une des habitantes. La société Séniors M est à l’origine de ce projet, elle était locataire mais a résilié le bail, à cause, dit-elle, de nombreuses malfaçons. "Il y en a pour plusieurs centaines de milliers d’euros de réparation. On aurait su qu’il y avait ces problèmes, on n’aurait pas accepté la livraison", indique Thomas Feleman, directeur général de Séniors M. Une action en justice oppose le propriétaire et l’ancien locataire et une plainte a été déposée, signée par une quinzaine de personnes, notamment pour dénoncer des sabotages.