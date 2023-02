Seniors : un accident du travail sur quatre concerne un travailleur de plus de 50 ans

En France, environ 10 % des accidents graves du travail concernent les plus de 60 ans. Le journaliste Alexandre Peyrout explique ces chiffres sur le plateau du 19/20, mardi 21 février.

Une étude, publiée mardi 21 février, indique qu'un accident du travail sur quatre concerne un travailleur de plus de 50 ans. De leur côté, les accidents graves, qui entraînent une incapacité, représentent 8 % des accidents chez les 50-59 ans, et près de 10 % chez les plus de 60 ans. En 2021, plus de 604 565 accidents du travail ont été recensés. "La tendance est à la baisse depuis maintenant 20 ans", explique le journaliste Alexandre Peyrout, présent sur le plateau du 19/20, mardi. "Parmi les secteurs les plus touchés, la construction, le commerce, mais aussi les services publics, la santé et l’action sociale", détaille-t-il.

Un nombre supérieur à la moyenne européenne

La France est le pays d’Europe dans lequel il y a le plus d’accidents du travail par rapport au nombre de salariés. "En 2019, on en comptait 3 425 pour 100 000 personnes en emploi. C'est deux fois plus que la moyenne européenne", assure Alexandre Peyrout. Ces accidents pèsent sur les finances publiques : la branche accidents du travail et maladie professionnelle de la Sécurité sociale représente 14 milliards d’euros.