Seniors : ils adoptent la colocation

C'est une alternative à la maison de retraite qui séduit de plus en plus. Il s'agit de la colocation entre seniors. Elle n'est pas réservée qu'aux étudiants.

Ils ont décidé de vieillir ensemble. Annie Lahousse, 84 ans, et Victor Lemaire, 80 ans, ne se connaissaient pas il y a trois mois. Aujourd'hui, ils préparent le déjeuner côte à côte. Les deux retraités sont colocataires et gare à ceux qui diront qu'ils n'ont plus l'âge de vivre en communauté. Dans une maison près de Cambrais (Nord), six colocataires entre 74 et 96 ans y vivent. Avant, ils vivaient seuls chez eux ou dans des maisons de retraite. En s'installant avec d'autres, ils disent avoir repris goût à la vie. "C'est bien plus agréable que d'être tout seul devant son assiette", devise une colocataire.

Alternative à l'EHPAD

Autour d'eux, trois auxiliaires de vie sont aux petits soins. Pour y vivre, chacun paye environ 1 500 euros par mois, 700 de moins que le coût moyen d'une maison de retraite. Une maison donc non-médicalisée. Dans leurs studios de 30 mètres carrés, les colocataires sont chez eux. Ils peuvent emmener leurs animaux de compagnie, leurs propres meubles, et les plus indépendants, comme Marie-Thérèse, la doyenne, peuvent garder leurs habitudes d'avant. Vieillir ensemble, mais chacun chez soi, une alternative à l'EHPAD.