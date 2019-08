Seniors : face au défi de la dépendance, l'alternative des familles d'accueil

Les familles d'accueil seraient-elles la solution pour s'occuper des personnes âgées dépendantes, de plus en plus nombreuses ? Des mesures pour favoriser ce dispositif méconnu et moins coûteux que les maisons de retraite pourraient être annoncées dans les prochains mois.

Un homme dans une maison de retraite à Bernsdorf (Allemagne), le 10 mai 2019. (SEBASTIAN KAHNERT / DPA-ZENTRALBILD / AFP)