Santé : l'écart d'espérance de vie en bonne santé entre les femmes et les hommes se réduit

La vieillesse et ses tracas, elles les regardent en face. Toutes les semaines, autour d'un café, des femmes corses parlent sans tabou des chutes et des problèmes de mémoire. "La prévention des chutes, ça va être une manière de se comporter, d'appréhender le devenir, qui va être moins facile qu'aujourd'hui", expose Dominique Mattei, qui participe à cette opération visant à sensibiliser. Car si l'espérance de vie en France continue de progresser, 85,3 ans pour une femme et 79,4 ans pour un homme, les personnes âgées n'en profitent pas forcément. Leur santé fait souvent défaut.

Les femmes vivent en moyenne six ans de plus, dont un an en bonne santé

D'après une étude, les Français peuvent compter profiter de la vie sans incapacité jusqu'à 64,5 ans pour une femme et 63,4 ans pour un homme. Des chiffres quasi stables depuis dix ans. Pour beaucoup, après 63 ou 64 ans, les douleurs et les traitements limitent les activités. Ce sont les femmes qui connaissent le plus ces difficultés. Si elles vivent six ans de plus qu'un homme, elles ne vivent qu'un an de plus en bonne santé.

Le JT

Les autres sujets du JT