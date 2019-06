Retraités : les seniors plébiscitent les résidences services

Appartements indépendants, piscine, salle de sport et salon de coiffure, les résidences services seniors sont plébiscitées par les retraités. La France comptait 374 de ces structures en 2012, il en existe désormais 762. La demande pour ce type de logement est en plein essor et ces résidences fleurissent aux quatre coins de l'Hexagone. Certains de ces appartements sont déjà tous vendus, bien avant leur exploitation.

Un investissement sûr pour les propriétaires

Les propriétaires de ces lots sont souvent des particuliers qui ont choisi ce type d'investissement délibérément. "Dans les résidences seniors, je pense que les résidents sont plus stables, ils louent pour plus longtemps et il y a moins de dégradations", considère Bernard Boudou, investisseur. Le rendement net d'un tel achat est estimé entre 3% à 4% en moyenne par an. Mais pour le sociologue du grand âge Serge Guérin, l'émergence de ces appartements risque de créer des logements vacants, notamment en zone rurale. La Poste réfléchit actuellement à transformer certains de ses sites inutilisés en résidences services seniors.

